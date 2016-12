(OroyFinanzas.com) – La Royal Mint, la Casa de la Moneda de Gran Bretaña y propiedad del Ministerio de Finanzas, y la bolsa de valores de derivados estadounidense CME Group se han aliado para crear una plataforma negociación de oro basada en la tecnología Blockchain destinado a reducir costes de transacción en el comercio del oro. La plataforma se lanzará en 2017 y se gestionará por CME.

La Royal Mint tendrá lingotes de oro London Good Delivery de 400 onzas almacenados en sus bóvedas de seguridad que serán representados en su blockchain como Royal Mint Gold (RMG) y los traders podrán negociar con estos activos digitales representativos para el oro almacenado. Un unidad de RMG representará un gramo de oro y la oferta inicial de RMGs será de 1.000 millones de libras.

La plataforma estará disponible las 24 horas del día 365 días al año. Los RMG serán como un título digital de propiedad del oro que se podrá convertir en oro físico almacenado con la Royal Mint y no tendrá ningún coste de almacenamiento gracias al contribuyente británico que ya financia con sus impuestos la seguridad de los lingotes de oro que custodia la institución. De ahí que asumamos que por eso se puede permitir ofrecer el almacenamiento gratuito. Además de poder recurrir a un sistema fraccionario en el futuro si hiciera falta.

Hay una infinidad de proyectos en el mundo alrededor de la Blockchain enfocados en el mercado del oro. De los más recientes hemos comentado la alianza de EY con Paxos o la iniciativa de Euroclear.

La broma Blockchain de la semana de la Royal Mint

Claramente la Royal Mint quiere subirse al carro de la tecnología Blockchain con algo que ya existe desde hace más de 15 años con empresas como GoldMoney o Bullion Vault, por mencionar sólo a dos de las ofertas más conocidas del mercado de almacenamiento digital de oro.

CME y la Royal Mint no dan detalles de lo más importante, que es sobre todo qué tecnología se utilizará, entendemos que será tecnología Blockchain privada (o sea nodos gestionados por CME y otros socios institucionales similares). Si este sistema facilitará realmente el intercambio de oro digital a nivel Peer-to-Peer (P2P o entre pares, o sea directamente de forma descentralizada de forma similar como Bitcoin) podría ser una revolución monetaria, pero dudamos mucho que la Royal Mint tenga en mente nada en este sentido. Y, por tanto, simplemente quieren aprovechar la moda Blockchain para publicitar que tienen un sistema allocated (aunque podría ser fácilemente un-allocated) de oro, con nodos semi privados para la gestión del intercambio de tokens de oro, representados en un RMG. Nada especial que no hayan hecho ya muchos antes y que no se vuelve innovador por hacerlo con una Blockchain privada.