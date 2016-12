(OroyFinanzas.com) – El Banco Central de China (People’s Bank of China-PBoC) no compró nuevas reservas de oro en noviembre de 2016. Es la segunda vez -la anterior ocasión fue el pasado mes de mayo-, en 2016 que China no ha incorporado nuevas reservas de oro, a pesar de la tendencia bajista del precio del oro de estas últimas semanas. Según el Fondo Monetario Internacional-FMI China y Rusia están liderando la demanda de oro para sus reservas, acaparando con el 85% de las compras realizadas por los bancos centrales en los dos últimos años.

El People’s Bank of China-PBoC compró 130.000 nuevas onzas de oro (unas 4,04 toneladas) en octubre de 2016, para sumar un total de 1.842,56 toneladas de oro en sus reservas. En enero 2016 China compró 16 toneladas de oro. En febrero de 2016 compró 9,5 toneladas, en marzo 9,02 y en abril 11 toneladas y en mayo no compraron. En junio de 2016, el People’s Bank of China aumentó sus reservas de oro hasta las 58,62 millones de onzas (1.823 toneladas) desde el nivel anterior de 58,14 millones de onzas registrado en mayo. En julio, agosto y septiembre sumó también 5 toneladas cada mes.

Los chinos siguen acumulando nuevas reservas de oro pero a un ritmo más lento al que estábamos acostumbrados. En cambio los rusos compraron en octubre una cifra récord de 40,44 toneladas de oro.